Legge 104 10 ore in più di permesso e priorità nello smart working dal 2026
La legge 104, che stabilisce i diritti delle persone con disabilità e dei loro caregiver, cambierà alcuni dei suoi parametri a partire dal 2026. Le novità riguardano principalmente le persone affette da disabilità e non i caregiver, a meno che non si tratti di genitori con figli minorenni affetti da gravi malattie. Aumenteranno i permessi, che si aggiungeranno a quelli già concessi dalla normale legge 104, i congedi e possibilità di smart working. Come per la legge 104, le misure sono riservate ai lavoratori dipendenti pubblici e privati. Chi può usufruire delle novità sulla legge 104. La legge 106 del luglio 2025 aggiorna alcuni dettagli della legge 104, la più importante in materia di disabilità, lavoro e caregiver in Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
