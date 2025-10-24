Lega 4 vannacciani in lista | non soltanto Centenaro e Valdegamberi anche Cecchetto e Susanna con ' Il mondo al contrario'

VENEZIA - Non solo il padovano Giulio Centenaro e il veronese Stefano Valdegamberi, orgogliosamente (e ostentatamente) vannacciani della prima ora. Come confermato dalle fonti federali della Lega,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Lega, 4 vannacciani in lista: non soltanto Centenaro e Valdegamberi, anche Cecchetto e Susanna con 'Il mondo al contrario'

Lo"tsunami" è una doccia gelata per vannacciani. Non per il Generale che ha già scelto di essere un quadro della Lega, solo per gli illusi. Se non gli sta bene facciano un partito e lascino stare partiti storici. Comodo sennò eh! - X Vai su X

Vannacci "diserta" il federale della Lega e non si collega al vertice: "Non si poteva. E comunque ero impegnato a Strasburgo". I militanti vannacciani (e anti Lega) lo pressano. Salvini frena i suoi team. E si butta sulla banche. Di Ruggiero Montenegro - facebook.com Vai su Facebook

Lega, 4 vannacciani in lista: non soltanto Centenaro e Valdegamberi, anche Cecchetto e Susanna con 'Il mondo al contrario' - Non solo il padovano Giulio Centenaro e il veronese Stefano Valdegamberi, orgogliosamente (e ostentatamente) vannacciani della prima ora. Da ilgazzettino.it

Lega, guerra per le Regionali: "Nessun ’vannacciano’ in lista" - Dopo la riunione effettuata dal commissario provinciale Andrea Maule insieme ai dirigenti, amministratori e militanti, la posizione è chiara: niente ‘vannacciani’ in lista. Riporta lanazione.it

Salvini, Veneto resti alla Lega. La lista Zaia valore aggiunto - Matteo Salvini si è collegato con il direttivo regionale della Lega del Veneto, per fare il punto della situazione in vista delle regionali e ribadire la richiesta della Lega di esprimere il prossimo ... ansa.it scrive