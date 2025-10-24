L' editing con Meta AI sbarca sulle Instagram Stories

La funzionalità di editing con Meta AI rende più semplice e vario il montaggio e la modifica delle varie clip. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - L'editing con Meta AI sbarca sulle Instagram Stories

Meta ha lanciato un nuovo spazio per i video generati con l’IA, ma il progetto presenta numerose vulnerabilità: https://www.facta.news/articoli/vibes-meta-feed-intelligenza-artificiale - facebook.com Vai su Facebook

Instagram, ora gli utenti possono usare Meta AI nelle Stories. Che cosa consente di fare il nuovo strumento? - Finora queste features erano limitate alle interazioni con il chatbot ma l'aggiunta di prompt testuali nelle Stories le rende molto più accessibili ... Secondo startupitalia.eu

Meta rinnova WhatsApp e Instagram con strumenti di autenticazione e creatività basati sull’AI - Meta rafforza la presenza dell’intelligenza artificiale nelle sue piattaforme, introducendo su WhatsApp la ricerca inversa delle immagini per contrastare la disinformazione e su Instagram il nuovo str ... Segnala news.fidelityhouse.eu

Instagram integra Meta AI nelle Storie per modificare le foto - Gli utenti di Instagram possono aggiungere, rimuovere o trasformare elementi visivi grazie all'AI di Meta, con un prompt. Come scrive msn.com