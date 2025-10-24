In Italia l’obesità non è più un tema di costume o di stili di vita, ma una vera e propria malattia cronica, progressiva e recidivante, lo si è stabilito con una legge approvata dal Senato il 1° ottobre 2025. Una svolta che arriva in un momento in cui il dibattito pubblico guarda ai nuovi farmaci anti-obesità, derivati da quelli per il diabete, e al loro potenziale impatto sulla spesa sanitaria nazionale. I molteplici impatti «L’obesità è un tema sanitario ma anche economico, perché coinvolge non solo i costi delle cure ma anche la produttività e l’organizzazione del lavoro», spiega a TPI Claudio Jommi, professore ordinario di Economia Aziendale all’Università del Piemonte Orientale. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’economista Claudio Jommi spiega a TPI perché curare l’obesità conviene al sistema-Paese