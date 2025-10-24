L’economia del sollievo | i crying café
Nelle grandi città, dove la solitudine si nasconde dietro social e dispositivi elettronici, il bisogno di piangere trova un luogo culturalmente inaspettato: un bar. Si chiamano crying café, e sono nati in Giappone, ma si stanno evolvendo e “migliorando” in tutto il mondo. Di base il modello è semplice: nel 2020 è nato a Tokyo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
