Lecce furto con spaccata a Lacoste | ladri in fuga con i vestiti griffati
Furto con spaccata nella notte al negozio Lacoste a Lecce, a due passi da piazza Mazzini. I ladri hanno forzato l'ingresso e spaccato la vetrina, scappando poi con i costosi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lequile (LE), fingono di comprare oro e rubano gioielli: arrestate due donne Due donne sono state arrestate in flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lecce, con l’accusa di furto aggravato in concorso ai danni di una gioielleri - facebook.com Vai su Facebook
Maxi furto notturno con “spaccata” al negozio Lacoste in centro: rubate centinaia di polo - Sul posto sono intervenute le volanti di polizia, dopo chiamata dei vicini che hanno sentito il rumore dei vetri frantumati. Secondo lecceprima.it
Furto con spaccata nel pieno centro di Lecce, nel mirino il negozio Lacoste in Via Trinchese - I malviventi, una volta all'interno, hanno fatto razzia di Polo. Si legge su leccenews24.it
Furto con spaccata in città: nel mirino il negozio Lacoste di via Trinchese - Nella notte un gruppo di tre ladri ha messo a segno un colpo nel negozio Lacoste di via Trinchese a Lecce, a pochi passi da piazza Mazzini. Da trnews.it