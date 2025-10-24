Lecce | c’è bisogno di più parcheggi per le bici Salento bike

Di seguito un comunicato diffuso da Salento nike: C’è bisogno di più parcheggi per bici in città. È la richiesta che viene dal movimento di cittadinanza attiva LeccePedala che in particolare critica duramente la scelta di installare rastrelliere “scolapiatti” nel nuovo piazzale della stazione ferroviaria della città. Si tratta di rastrelliere a ghiera assolutamente poco funzionali sia perchè possono danneggiare facilmente le ruote sia perché non consentono di agganciare in sicurezza il telaio.   Nel piazzale della stazione ne sono comparse tre, rimaste rigorosamente inutilizzate, mentre accanto ne sono state recuperate alcune vecchie di anni, anch’esse poco funzionali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

