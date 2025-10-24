Lecce | c’è bisogno di più parcheggi per le bici Salento bike

Di seguito un comunicato diffuso da Salento nike: C'è bisogno di più parcheggi per bici in città. È la richiesta che viene dal movimento di cittadinanza attiva LeccePedala che in particolare critica duramente la scelta di installare rastrelliere "scolapiatti" nel nuovo piazzale della stazione ferroviaria della città. Si tratta di rastrelliere a ghiera assolutamente poco funzionali sia perchè possono danneggiare facilmente le ruote sia perché non consentono di agganciare in sicurezza il telaio. Nel piazzale della stazione ne sono comparse tre, rimaste rigorosamente inutilizzate, mentre accanto ne sono state recuperate alcune vecchie di anni, anch'esse poco funzionali.

Ringraziamo Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona per aver dato una bella risposta al calcio veloce degli highlights, del divertimento, dell'ossessione analitica, della esasperata ricerca dell'emozione, del bisogno che ci sia necessariamente un senso. Bene cosi. - facebook.com Vai su Facebook

L'Udinese vince a Lecce, Cannavaro: "Ho bisogno di tutti quanti, non molliamo adesso" - Il match, infatti, nascondeva diverse insidie: “Il fatto di giocare dopo le dirette avversarie può essere un vantaggio - Scrive tuttomercatoweb.com

Stulic prende la mira: Lecce ha bisogno di gol - 2 colto in pieno recupero, ma in un match che i giallorossi avrebbero meritato di fare proprio) e nella ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Pres. Lecce: "Umtiti aveva bisogno del Salento e il Salento di lui, operazione incredibile" - Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha commentato con grande entusiasmo a Sky Sport l'arrivo in prestito di Samuel Umtiti: "Adesso possiamo parlare ufficialmente dopo le visite e le firme ... Segnala m.tuttomercatoweb.com