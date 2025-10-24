LeBron è ko punta su Milwaukee Così Damon Jones vendeva notizie agli scommettitori
Secondo l’Fbi, l’ex giocatore Nba avrebbe condiviso non pubbliche informazioni, tra cui l'assenza di James, vittima indiretta della vicenda, prima di una partita dei Lakers del febbraio 2023. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
I Lak iniziano stasera una stagione da cui non mi aspetto grandi cose: tutti in scadenza tranne Doncic, la nuova proprieta ha detto vi lasciamo questa stagione il circo poi basta, Lebron sull’orlo del ritiro che punta sull’immagine….o fanno il colpo a febbraio o d - X Vai su X
Dopo l’annuncio dell’assenza di LeBron James per l’inizio della stagione #NBA a causa di una sciatalgia sul lato sinistro, arrivano aggiornamenti sulla sua tabella di marcia. Secondo Shams Charania di ESPN, i Los Angeles Lakers puntano a un rientro a met - facebook.com Vai su Facebook
LeBron James lascia i Lakers? La risposta dopo il ko nei playoff Nba - Questa, dopo l'uscita di scena dei Los Angeles dai playoff di Nba per mano dei Denver Nuggets, è diventata la curiosità principale legata al futuro di King James. corrieredellosport.it scrive
LeBron James non pagherà gli 8 dollari per la spunta blu di Twitter - Mai avremmo immaginato di leggere il tweet "Beh, immagino che la mia spunta blu se ne andrà presto, perché se mi conoscete ... Scrive 105.net