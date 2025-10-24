LeBron è ko punta forte su Milwaukee Così Damon Jones vendeva notizie agli scommettitori

Secondo l’Fbi, l’ex giocatore Nba avrebbe condiviso non pubbliche informazioni, tra cui l'assenza di James, vittima indiretta della vicenda, prima di una partita dei Lakers del febbraio 2023. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LeBron è ko, "punta forte su Milwaukee". Così Damon Jones vendeva notizie agli scommettitori

