In ottobre, una delegazione della Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas ( Conaq ) è arrivata in Italia dal Brasile, accompagnata dall’Ong italiana Cospe, come parte di una tournée europea di incidenza politica e costruzione di alleanze per amplificare una voce di (r)esistenza, denuncia e giustizia. Il loro viaggio porta con sé secoli di storia e custodia degli ecosistemi naturali: una storia di più di ottomila comunità quilombolas brasiliane che si alimenta di identità, memoria e simbiosi con il territorio. Il progetto “Resistencia Quilombola” ha visto oltre alle tappe italiane anche Madrid, Bruxelles e Ginevra, per dialogare con università e centri di ricerca, con alti rappresentanti e commissioni tematiche dell’Onu, con autorità dell’Ue, con l’Ifad (Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo) e con rappresentanze parlamentari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le voci dei Quilombolas in Europa: la violenza continua a colpire chi difende la terra e la vita