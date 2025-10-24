Le vittorie di Bologna e Fiorentina non bastano | l’Italia sprofonda nel ranking Uefa è dietro Cipro | La nuova classifica
Il giovedì di Europa e Conference League ha portato all’Italia le importanti vittorie di Fiorentina e Bologna. La viola di Pioli, in crisi di risultati, in realtà in campo europeo ha cominciato benissimo: il roboante 3 a 0 contro il Rapid Vienna la porta in testa alla classifica di Conference. La squadra di Italiano invece si trova in una situazione opposta: in campionato è lanciata, in Europa ha trovato finalmente i primi cruciali tre punti battendo 2 a 1 in trasferta lo Steaua Bucarest. Nel frattempo è arrivata però l’inaspettata sconfitta della Roma di Gasperini, battuta all’Olimpico per 2 a 1 dal Viktoria Plzen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
