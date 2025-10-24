Le verità su Ryke Geerd Hamer il medico che ha mentito a tutti – L’intervista

Ryke Geerd Hamer non è stato solo un noto teorico della pseudo-medicina, ma il creatore di un racconto potente e ingannevole, capace di travolgere migliaia di persone in tutto il mondo. Dietro la cosiddetta “Nuova medicina germanica” si nascondeva una costruzione pericolosa, fatta di menzogne, manipolazioni e contraddizioni personali. Per anni Hamer ha sostenuto di aver trovato la chiave biologica di ogni malattia, fino a spingere i pazienti a rifiutare le cure mediche, ma nella sua stessa vita privata, nel dolore per la morte del figlio Dirk e nella malattia della moglie, la sua teoria crolla pezzo dopo pezzo. 🔗 Leggi su Open.online