Ma guarda un po', sono proprio le università italiane a mettere a terra il primo mattone per costruire la Gaza di domani. Quella terra, quella società che per nascere e crescere con gli strumenti necessari a combattere i germi del terrorismo e a creare sviluppo ha bisogno di conoscenza, competenze, classe dirigente. E l'Italia, in questo, è arrivata prima di tutti. È stato attivato il primo corridoio universitario, con l'impegno del ministro degli Esteri Antonio Tajani, della titolare del MUR Annamaria Bernini, e della Conferenza dei Rettori. Già nelle scorse settimane erano arrivati in Italia i primi studenti e ricercatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le università italiane accolgono studenti e ricercatori di Gaza, così affonda la retorica dei ProPal