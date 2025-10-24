le tendenze sposa dalla new york bridal fashion week

Una settimana interamente dedicata al mondo del wedding, con sfilate che hanno visto in passerella oltre 1000 abiti e le collezioni dei brand più apprezzati e famosi del mondo: anche quest’anno, la New York Bridal Fashion Week ha dettato le regole in fatto di moda nuziale. Le tendenze emerse in passerella parlano chiaro: le spose della prossima stagione non avranno paura di osare, tra trasparenze, piume e tailleur. Le tendenze emerse dalla New York Bridal Fashion Week. Le sfilate della New York Bridal Fashion Week, in scena nella Grande Mela dal 14 al 16 ottobre, raccontano una sposa audace e originale. 🔗 Leggi su Dilei.it

