Le storie del Cosmo il nuovo ciclo di conferenze a firma Astrofili forlivesi

Forlitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Astrofili Forlivesi apre al nuovo ciclo annuale di conferenze dedicate alla cittadinanza e agli studenti delle scuole medie e superiori, nonché agli studenti universitari, intitolato “La storia del Cosmo”. A partire da venerdì 7 novembre e per quattro venerdì consecutivi, l'associazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Storie da Museo, torna il ciclo di incontri al Museo delle Terre Nuove e a Casa Masaccio - Arezzo, 8 ottobre 2025 – Storie da Museo, torna il ciclo di incontri al Museo delle Terre Nuove ea Casa Masaccio dedicato alle persone affette da Alzheimer e ai loro caregiver. Come scrive lanazione.it

"Libera. Storie nascoste di grandi donne" un ciclo di conferenze all'Associazione Archeosofica di Arezzo - Storie nascoste di grandi donne” un ciclo di conferenze all'Associazione Archeosofica di Arezzo. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Storie Cosmo Nuovo Ciclo