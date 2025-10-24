Le storie del Cosmo il nuovo ciclo di conferenze a firma Astrofili forlivesi

Il Gruppo Astrofili Forlivesi apre al nuovo ciclo annuale di conferenze dedicate alla cittadinanza e agli studenti delle scuole medie e superiori, nonché agli studenti universitari, intitolato “La storia del Cosmo”. A partire da venerdì 7 novembre e per quattro venerdì consecutivi, l'associazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it