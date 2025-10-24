Le star dell’Nba e le partite truccate | così la tecnologia faceva vincere il banco criminale

Un sofisticato sistema di partite di poker truccate, con ex star NBA come esca, è stato smascherato da un’indagine condotta negli Usa. Ecco come funzionava la tecnologia al servizio dei criminali. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Le star dell’Nba e le partite truccate: così la tecnologia faceva vincere il banco criminale

