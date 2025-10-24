Le scarpe che hanno fatto la storia ai piedi di Julia Roberts in Notting Hill sono tornate e le devi avere subito

Un’icona di stile non tramonta mai, e così accade per le calzature che hanno segnato un’epoca. Direttamente dagli anni ’90, tornano alla ribalta le sneakers che hanno fatto sognare un’intera generazione ai piedi di Julia Roberts nella commedia romantica per eccellenza, “Notting Hill”. Oggi, quel modello rivive nelle Vans Ward Platform, un must-have per chiunque voglia aggiungere un tocco di nostalgia e coolness al proprio guardaroba. E la notizia migliore? In questo momento le Vans Ward Platform sono in offerta su Amazon, è l’occasione perfetta per approfittarne subito! Offerta Vans Vans Ward Platform 75,00 EUR?56% 33,00 EUR Acquista su Amazon Come le abbinava Julia Roberts in Notting Hill. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Le scarpe che hanno fatto la storia, ai piedi di Julia Roberts in Notting Hill, sono tornate e le devi avere subito

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il celebre marchio svizzero On negli Stati Uniti è al centro di una class action da parte di runners che lamentano un difetto curioso: le scarpe scricchiolano. La storia delle cause nel mondo del running - facebook.com Vai su Facebook

Scarpe e riuso: oltre il fashion c’è di più, parola di Francesco Matera - Lo dimostrano anche alcune delle favole più famose nella storia del cinema, tipo Cenerentola e Il meraviglioso mondo di Oz. targatocn.it scrive

Cesare Paciotti è il designer di scarpe made in Italy che ha portato a Hollywood il suo glam-rock. Lo ricorderemo anche per la musica, da Elodie a Beyoncé - Si è spento a 67 anni il celebre imprenditore e designer marchigiano, che negli anni ‘80 e ’90 ha rivoluzionato per sempre il mondo delle calzature. Secondo vogue.it

Le scarpe che sono storia: palazzo-museo di Roger Vivier - Quelle che sedussero il mondo indossate da Brigitte Bardot e rese immortali da Catherine ... Riporta ilfattoquotidiano.it