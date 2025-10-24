Le ritorsioni di Putin i capitali in fuga dall’Europa Perché Belgio e Bce hanno bloccato la confisca degli asset russi | Chi me li ridà 140 miliardi?

Open.online | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi si aspettava che al Consiglio europeo di ieri, giovedì 23 ottobre, potesse arrivare una svolta sulla confisca degli asset russi immobilizzati è stato costretto a ricredersi. I capi di Stato e di governo di 26 Paesi Ue — l’Ungheria di Viktor Orbán  si rifiuta anche solo di partecipare alla discussione — non sono riusciti a trovare un accordo sulla soluzione che consentirebbe di espropriare il bottino da 140 miliardi di euro e utilizzarlo per sostenere militarmente ed economicamente l’Ucraina. Anche con l’imprevedibile leader ungherese fuori dalla stanza, gli altri capi di Stato non hanno trovato un’intesa. 🔗 Leggi su Open.online

