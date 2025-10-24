Le repubbliche prima della Repubblica - Seminario di ricerca alla Domus mazziniana
Lunedì 27 ottobre 2025 alle ore 15:30, presso la Domus Mazziniana si svolgerà un seminario di ricerca dal titolo “Le Repubbliche prima della Repubblica: una storia in 50 oggetti (1796-1946)”. Il seminario, organizzato dalla Domus Mazziniana, dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Scopri altri approfondimenti
In un periodo esaltante per Milano, diventata nel giro di pochi anni prima capitale delle repubbliche Cisalpina e Italiana, poi del Regno d’Italia, Andrea Appiani ha consolidato decisamente la fama già raggiunta durante la prima dominazione asburgica, conse - facebook.com Vai su Facebook
"Come si fa a lamentarsi di un direttore prima di averlo sentito suonare, è una cosa molto strana, è una cosa umanamente vergognosa, io sto con Beatrice." #Fermani #Venezi #quartarepubblica - X Vai su X
'Le Repubbliche prima della Repubblica': seminario di ricerca alla Domus Mazziniana di Pisa - Lunedì 27 ottobre 2025 alle ore 15:30 presso la Domus Mazziniana, a Pisa, si svolgerà un seminario di ricerca dal titolo “Le Repubbliche prima della ... Scrive gonews.it