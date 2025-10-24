Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 24 ottobre 2025

Si chiude un’altra settimana del mese di ottobre per i mercati europei. Cresce l’attesa per l’apertura della Borsa italiana e per lo spread tra Btp e Bund tedeschi. Ieri, giovedì 23 ottobre, Milano ha guadagnato lo 0,41%. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 24 ottobre 2025

Altre letture consigliate

Le quotazioni di grano duro e cereali a Borsa Merci di Foggia di mercoledì 22 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Oro, quotazioni record: come e perché investire nei metalli preziosi in Borsa - X Vai su X

Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 21 ottobre 2025 - Nuova giornata per le Borse europee, per quella italiana e per lo spread tra Btp e Bund. Lo riporta msn.com

L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 23 ottobre 2025 - L'andamento in tempo reale di Borsa italiana e spread oggi 23 ottobre 2025. Lo riporta msn.com

Borsa: Zanettin (FI), prosegue rientro quotazioni bond su Piazza Affari - "Prosegue il rientro della quotazione dei bond da Lussemburgo e Irlanda su Piazza Affari. Da borsaitaliana.it