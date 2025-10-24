Le PMI italiane accelerano sulla digitalizzazione | +50% nell’uso dell’AI
La digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane continua a correre. Secondo la nuova indagine di Italiaonline sui dati 2024, il mercato della “Presenza e Comunicazione digitale” ha raggiunto un valore complessivo di 3,8 miliardi di euro, con una crescita del 12% rispetto all’anno precedente e un tasso medio annuo (CAGR) del 14,4% negli ultimi cinque anni. Ma la novità più significativa arriva dal fronte dell’intelligenza artificiale: l’adozione dell’AI tra le PMI è cresciuta del 50%, con oltre un quarto delle aziende (26,7%) che nel 2025 dichiara di utilizzarla o testarla attivamente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
