Quante volte ci caschiamo: pensiamo che una notizia, un'immagine, un video siano veri e, invece, sono falsi o manipolati ma realizzati così bene da sembrare reali. E quanti danni possono fare informazioni sbagliate che circolano senza controllo in rete. Soprattutto tra i ragazzi immersi nei telefonini che hanno pochi strumenti di conoscenza a disposizione per capire che si tratta di fake news. Per aiutare il pubblico a distinguere il vero dal falso (o il vero dal verosimile o il vero dalle campagne contro un obiettivo mirato o il vero dalle teorie cospirazioniste), la Rai ha avviato da tempo una campagna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le pillole contro le fake news