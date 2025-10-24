Le ‘Occhiaie’ di Carl Brave | Racconto la vita di strada
Carlo, domani (oggi, ndr) esce il suo nuovo singolo Occhiaie: cosa canta questa volta? "Il brano è fuori dal disco (Notti brave amarcord, ndr) e nasce perché mi piaceva raccontare la realtà di strada. Ho voluto parlare di ciò che si osserva girando per Roma e guardando alle storie ai margini, come un clochard che descrive le proprie vicissitudini. Parlo di persone che ai nostri occhi spesso sono invisibili: c’è bisogno di raccontare un po’ la loro storia". Lo stile è quello di sempre, tra lo scanzonato e il dolceamaro. E anche la carica è sempre la stessa, quella di un rapper diventato sempre più cantautore e poi ancora produttore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Carl Brave torna con "Occhiaie" e dà voce a chi vive ai margini, trasformando il brano in un racconto di umanità nascosta, fragilità e resistenza. Leggi l'articolo completo su Allmusicitalia.it #CarlBrave #Occhiaie #NottiBraveAmarcordTour - facebook.com Vai su Facebook
Dopo averlo presentato nelle prime tappe del "NOTTI BRAVE AMARCORD TOUR", Carl Brave annuncia l'uscita del nuovo singolo "Occhiaie" #CarlBrave #NottoBrave #Occhiaie #Tour - X Vai su X
Le ‘Occhiaie’ di Carl Brave: "Racconto la vita di strada" - E anche la carica è sempre la stessa, quella di un rapper diventato sempre più cantautore e poi ancora produttore. ilrestodelcarlino.it scrive
Carl Brave, da venerdì 24 ottobre il nuovo singolo “Occhiaie” - Presentato in anteprima durante il "Notti Brave Amarcord Tour 2025", esce venerdì "Occhiaie", il nuovo singolo di Carl Brave. Scrive spettakolo.it
Carl Brave, venerdì il nuovo singolo “Occhiaie”. E intanto continua il tour - Dopo averlo presentato in anteprima durante le prime tappe del suo “NOTTI BRAVE AMARCORD TOUR”, Carl Brave annuncia oggi ufficialmente l’uscita del s ... Segnala fourzine.it