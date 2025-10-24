Le ‘Occhiaie’ di Carl Brave | Racconto la vita di strada

Ilrestodelcarlino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo, domani (oggi, ndr) esce il suo nuovo singolo Occhiaie: cosa canta questa volta? "Il brano è fuori dal disco (Notti brave amarcord, ndr) e nasce perché mi piaceva raccontare la realtà di strada. Ho voluto parlare di ciò che si osserva girando per Roma e guardando alle storie ai margini, come un clochard che descrive le proprie vicissitudini. Parlo di persone che ai nostri occhi spesso sono invisibili: c’è bisogno di raccontare un po’ la loro storia". Lo stile è quello di sempre, tra lo scanzonato e il dolceamaro. E anche la carica è sempre la stessa, quella di un rapper diventato sempre più cantautore e poi ancora produttore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

le 8216occhiaie8217 di carl brave racconto la vita di strada

© Ilrestodelcarlino.it - Le ‘Occhiaie’ di Carl Brave: "Racconto la vita di strada"

Contenuti che potrebbero interessarti

8216occhiaie8217 carl brave raccontoLe ‘Occhiaie’ di Carl Brave: "Racconto la vita di strada" - E anche la carica è sempre la stessa, quella di un rapper diventato sempre più cantautore e poi ancora produttore. ilrestodelcarlino.it scrive

8216occhiaie8217 carl brave raccontoCarl Brave, da venerdì 24 ottobre il nuovo singolo “Occhiaie” - Presentato in anteprima durante il "Notti Brave Amarcord Tour 2025", esce venerdì "Occhiaie", il nuovo singolo di Carl Brave. Scrive spettakolo.it

Carl Brave, venerdì il nuovo singolo “Occhiaie”. E intanto continua il tour - Dopo averlo presentato in anteprima durante le prime tappe del suo “NOTTI BRAVE AMARCORD TOUR”, Carl Brave annuncia oggi ufficialmente l’uscita del s ... Segnala fourzine.it

Cerca Video su questo argomento: 8216occhiaie8217 Carl Brave Racconto