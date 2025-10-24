Carlo, domani (oggi, ndr) esce il suo nuovo singolo Occhiaie: cosa canta questa volta? "Il brano è fuori dal disco (Notti brave amarcord, ndr) e nasce perché mi piaceva raccontare la realtà di strada. Ho voluto parlare di ciò che si osserva girando per Roma e guardando alle storie ai margini, come un clochard che descrive le proprie vicissitudini. Parlo di persone che ai nostri occhi spesso sono invisibili: c’è bisogno di raccontare un po’ la loro storia". Lo stile è quello di sempre, tra lo scanzonato e il dolceamaro. E anche la carica è sempre la stessa, quella di un rapper diventato sempre più cantautore e poi ancora produttore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le ‘Occhiaie’ di Carl Brave: "Racconto la vita di strada"