Le notizie più importanti di oggi 24 ottobre 2025 a Latina e in provincia

Latinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie di oggi a Latina e in provincia: qui un riepilogo di questo venerdì 24 ottobre attraverso i fatti più importanti avvenuti sul territorio pontino. - Accerchiato e aggredito da un gruppo di coetanei che hanno utilizzato uno spray urticante. Vittima un ragazzo di appena 16 anni e a fare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, terremoto di M 7.8 in Kamchatka: allerta tsunami rientrata - 8 gradi registrata in Russia, al largo della Kamchatka, i dettagli Le ultime notizie le apriamo con la scossa di ... Da ilsussidiario.net

Flotilla, abbordaggio delle forze israeliane: «Greta e i suoi amici stanno bene». - Diverse segnalazioni indicano diversi scenari che si potrebbero ... Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Notizie Pi249 Importanti Oggi