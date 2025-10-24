All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Martine Rose ha costruito la sua carriera dando un tocco di novità a ciò che è familiare. Altri designer inseguono la perfezione, lei trova la bellezza nell'imperfezione. La sartoria si trasforma in qualcosa di insolito e l'abbigliamento sportivo assume proporzioni inquietanti. Nel corso degli anni, il suo abbigliamento maschile si è evoluto in una sorta di studio sociale dello stile londinese: appassionati di calcio, raver, impiegati, il tutto filtrato attraverso il suo punto di vista sovversivo e vagamente surreale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le Nike x Martine Rose Shox MR4 Metallic Platinum ti faranno indossare un paio di tacchi