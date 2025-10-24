Le mille bolle incantate

Il giorno 15 Febbraio 2026 a Teatro Dim si svolgerà lo spettacolo “Le mille bolle incantate”. Trama: Silvia Gaffurini, conosciuta come la Fata delle Bolle, è una delle massime esperte internazionali di Bubble Art, con una carriera che l’ha portata in tournée nei cinque continenti e a collaborare. 🔗 Leggi su Veronasera.it

