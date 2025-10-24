Le mie nipoti hanno sentito che il loro nonno era corrotto ma non sono riuscite a distruggermi

2025-10-24 08:33:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Un decennio dopo essere stato assolto definitivamente dalle accuse di corruzione e frode che gli avevano stroncato la carriera, Michele Platini Rivivi quegli anni bui. Lo fa senza rancore, ma con la serenità di chi è sopravvissuto al crollo del suo mondo. “Non sono un uomo distrutto. Ho vissuto bene, la mia famiglia e i miei amici mi hanno aiutato. Non sono diventato presidente della FIFA, ma. chi se ne frega?” riflette il francese su ‘La Gazzetta dello Sport’. Dieci geni contro la Spagna: Platini nella finale di Euro 1984 Tutto è iniziato nel settembre 2015, quando gli agenti svizzeri hanno bussato alla sua porta: “Vogliamo chiederti di un pagamento che hai ricevuto dalla FIFA anni fa”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

