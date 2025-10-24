Le meraviglie del bosco | a Oria la mostra dedicata ai funghi in programma anche un' escursione
Si svolgerà sabato 25 e domenica 26 ottobre, presso Palazzo Martini a Oria, il primo appuntamento del calendario “Feeling Oria”, targato Info Point della Rete Regionale “Le meraviglie del bosco” una mostra micologica arricchita da attività parallele e che riguardano la natura, il turismo lento e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
