Le imprese in rosa strategiche | Piccole ma con alta produttività
Le aziende guidate da donne in Umbria sono una risorsa: i tassi di femminilizzazione sono i più alti d’Italia: 22.371 imprese, pari al 24,8% del totale. Nelle aree del cratere la quota sale al 26,7%. E’ uno degli elementi emersi durante i lavori idi “Costruire il futuro un passo alla volta”, l’evento promosso dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile (Cif) della Camera di Commercio dell’Umbria nell’ambito del Progetto Fenice. "Le imprese femminili sono mediamente più piccole – ha spiegato il segretario generale della Camera di Commercio dell’Umbria, Federico Sisti in un sala partecipata e attenta – con costi del lavoro più bassi e una produttività per addetto più alta, segno di una grande efficienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
