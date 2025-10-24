La distruzione di Gaza è visibile dal sud di Israele. All’inizio di questa settimana, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha annunciato l’apertura di un centro di coordinamento militare civile nel sud di Israele dove circa 200 soldati statunitensi stanno lavorando insieme all’esercito israeliano e alle delegazioni di altri Paesi che pianificano la stabilizzazione e la ricostruzione di Gaza. Gli Stati Uniti stanno cercando il sostegno di altri alleati, in particolare delle nazioni arabe del Golfo, per creare una forza di stabilizzazione internazionale da schierare a Gaza e addestrare una forza palestinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Le immagini della distruzione di Gaza visibile dal sud di Israele