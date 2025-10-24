Le idee dell’architetto Cangi per la Fortezza di San Leo
CITTÀ DI CASTELLO - L’ingegner Giovanni Cangi di Città di Castello insieme al suo gruppo di lavoro ha presentato le opere di riqualificazione della Fortezza di San Leo di Rimini, oggi adibita a importante sede museale, (la stessa dove era stato imprigionato a vita Cagliostro, avventuriero del XVIII secolo). L’intervento è stato realizzato grazie ad un finanziamento di 500 mila euro, messo a disposizione dal Ministero della Cultura, e ha avuto come obiettivo la riduzione della vulnerabilità sismica e l’aumento della sicurezza strutturale. "Il percorso è partito alla fine del 2022 con una dettagliata verifica della struttura e con la redazione della relazione geologica", spiegano dall’equipe tifernate, rappresentata da Cangi e formata dall’architetto Linda Pettinelli, dagli ingegneri Camillo Antoniucci, Alessandro Petrani, Luca Fontanelli e dal geologo Alessandro Ricciardi, con i collaboratori Daniele Pierini e Gianluca Finocchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
