Un’esercitazione militare in Germania è terminata in maniera imbarazzante per le forze armate tedesche, dopo che un soldato è rimasto ferito in una sparatoria, colpito dalle armi di alcuni agenti di polizia che hanno scambiato i militari tedeschi per potenziali terroristi. Le grandi manovre finiscono in un’imbarazzante sparatoria. L’imbarazzante incidente è avvenuto mercoledì sera nella città di Erding, in Baviera a nord-est di Monaco, quando la polizia ha ricevuto una chiamata di emergenza che segnalava “un uomo con una pistola lunga”, secondo la polizia bavarese. Gli agenti che hanno risposto alla chiamata hanno circondato l’area e, in mezzo a quello che i funzionari hanno poi descritto come un “errore di comunicazione”, hanno aperto il fuoco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Le grandi manovre della Germania fermate dalla polizia tedesca. Figuraccia in Baviera: sparatoria tra soldati e agenti