Le frittelle di zucchine e patate | vi spiego come prepararle

Palermotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le frittelle di zucchine e patate sono un antipasto o contorno sfizioso, molto economico e gradito anche ai bambini. A tutti capita di avere qualche zucchina dimenticata in frigo e le patate non mancano mai. Io le ho fritte ma, sicuramente, si possono cucinare al forno o in friggitrice ad aria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

