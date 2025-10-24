Le foto più belle della visita di re Carlo e della regina Camilla in Vaticano con la preghiera nella Cappella Sistina con papa Leone XIV
Da quando re Carlo è salito sul trono britannico – era l’8 settembre 2022, giorno della morte della regina Elisabetta – poche giornate hanno fatto la Storia. Una di queste è stata quella di ieri, quando il monarca ha incontrato, in Vaticano, papa Leone XIV. Non è stato il meeting in sé e per sé a fare la differenza – già in passato i sovrani del Regno Unito hanno più volte visto di persona i pontefici – quanto, piuttosto, ciò che i due insieme hanno fatto. Re Carlo in Vaticano: una giornata storica. Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati a Roma mercoledì 23 ottobre, nel tardo pomeriggio. Dopo essere atterrati a Ciampino, sono andati, come di consueto, all’ambasciata britannica in centro città dove hanno trascorso la serata e la notte. 🔗 Leggi su Amica.it
