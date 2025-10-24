Le femministe accusate di stalking | Farà la fine della mer*a che è si ammazzi avrà una morte sociale

Monza, 24 Ottobre 2025 - "Gli facciamo fare la fine della mer*a che è", "Che si ammazzi con il coltello", "Ti giuro che avrà una morte sociale, politica che non immagini", "Lo mutiliamo questo cog**one, non ha il senso del pericolo". Messaggi social ritenuti dalla Procura di Monza una "vessazione pubblica" capace di provocare un forte stato d'ansia per un ragazzo preso di mira come abuser, costretto a cambiare abitudini di vita e addirittura spinto a togliersi la vita. Chi sono Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene. Per questi motivi il pm monzese Alessio Rinaldi ha chiuso le indagini per stalking nei confronti delle due attiviste femministe Carlotta Vagnoli e Valeria Fonte, entrambe note sui social, oltre che nei confronti della scrittrice esperta di relazioni internazionali Benedetta Sabene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le femministe accusate di stalking: “Farà la fine della mer*a che è", "si ammazzi", "avrà una morte sociale”

