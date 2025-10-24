Madri sole col rischio di ritrovarsi povere. I dati del Rapporto Istat 2025 sulle condizioni economiche delle famiglie in Emilia-Romagna restituiscono un quadro che a prima vista potrebbe essere rasserenante, se confrontato con buona parte del resto del Paese. Ma ci sono aspetti "che meritano attenzione" avverte la vicesindaca Chiara Bellini. "Sono 139mila le famiglie che vivono in povertà relativa in regione – premette la vicesindaca -, pari al 6,8% del totale regionale e, tra queste, il 20% delle famiglie monogenitoriali con madre sola è più esposto al rischio di povertà assoluta: una probabilità sensibilmente più alta rispetto ad altri modelli familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le donne e il lavoro. Madri sole sempre più a rischio povertà: "Sono le più vulnerabili"