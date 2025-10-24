Le Domeniche delle Mariette ospitano l' esperta di galateo Csaba dalla Zorza
Domenica 26 ottobre ritornano gli incontri con le “Domeniche delle Mariette”, l’appuntamento mensile che l’Associazione forlimpopolese dedica ai temi legati alla cucina di casa. Ospite inaugurale sarà la scrittrice ed esperta di galateo Csaba dalla Zorza che per l'occasione presenterà il libro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
