Le décolleté bordeaux sono la scarpa elegante che accende l’autunno

Ogni stagione ha il suo colore simbolo: quella dell’autunno è senza dubbio il bordeaux. È il colore deciso ma romantico che trasforma una scarpa classica in un dettaglio di stile deciso, come nel caso delle décolleté bordeaux donna, tornate tra i must dell’autunno inverno 2025 2026. Né troppo classico né troppo audace, è i l giusto compromesso per per chi ama distinguersi con misura. Dai modelli con tacco a spillo a quelli bassi, in pelle vernice o velluto, con cinturino o plateau: le mille declinazioni di una tendenza che piace a tutti (e a tutte le età). Décolleté bordeaux: pelle, vernice o velluto?. 🔗 Leggi su Amica.it

