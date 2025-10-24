Le Carovane della Prevenzione di Komen Italia a Piazza del Plebiscito
Le Carovane della Prevenzione di Komen Italia tornano a Napoli con visite senologiche ed ecografie gratuite dedicate alle donne under 50 e over 69. Tornano a Napoli le Carovane della Prevenzione di Komen Italia, nell’ambito del Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile, con visite senologiche ed ecografie gratuite dedicate alle donne under 50 . 🔗 Leggi su 2anews.it
