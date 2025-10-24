Le big tech finanziano la sala da ballo di Trump | ecco quali aziende hanno partecipato alla colletta da 350 milioni

L’immensa sala da ballo ordinata da Donald Trump sarà realtà, tant’è che sono già partiti i lavori di demolizione dell’ala est della Casa Bianca. Al suo posto sorgerà un salone per ricevimenti da 1000 posti, criticato da politici e enti del settore. A farsi carico delle spese di costruzione saranno, secondo Time, una serie di aziende e personalità tra cui spiccano colossi del tech come Google, Meta, Microsoft, Hp. Impossibile non pensare alla schiera dei ceo delle big tech al cospetto di Trump durante il suo insediamento come presidente degli Stati Uniti, che sembra replicarsi in una sorta di colletta milionaria utile a tenere buoni i rapporti con la Casa Bianca. 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le Big Tech finanziano il progetto faraonico della nuova sala da ballo dorata di Trump - facebook.com Vai su Facebook

La Casa Bianca cambia aspetto: Apple, Amazon e altre big tech finanziano l'opera - X Vai su X

Chi danza con Donald Trump nella prossima sala da ballo della Casa Bianca? Ecco le Big Tech che finanziano il progetto da 300 milioni di dollari - Chi contribuisce alla realizzazione della sala da ballo alla Casa Bianca? Riporta startupitalia.eu

La Casa Bianca cambia aspetto: Apple, Amazon e altre big tech finanziano l'opera - La nuova sala ricevimenti della Casa Bianca è finanziata dai colossi del tech (e non solo): da Apple a Hard Rock International, chi sono le aziende che hanno risposto all'appello. Da hdblog.it

La colletta delle Big Tech per la sala da ballo di Trump da 350 milioni: Google, Apple, Meta e Microsoft tra i donatori - Una «ballroom» alla Casa Bianca da oltre 350 milioni di dollari (costo lievitato già di 100 milioni): le principali compagnie della Silicon Valley mettono mano al portafogli per far felice il presiden ... Lo riporta corriere.it