Le assegnazioni della quinta puntata di Tale e Quale Show

Roma, 24 ottobre 2025 – Peppe Quintale ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show, quella di venerdì 17 ottobre. La quinta però sarà tutta un’altra storia e tutti i dieci concorrenti saranno chiamati a dare il massimo per aggiungere punti pesanti alla propria classifica generale. Stasera, venerdì 24 ottobre, dalle 21.30 su Raiuno va in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show, il talent show delle imitazioni condotto da Carlo Conti. Nella scorsa puntata, Gianni Ippoliti e Pamela Petrarolo hanno completato il podio. Fra loro, soltanto quest’ultima occupa i piani alti praticamente da inizio stagione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le assegnazioni della quinta puntata di Tale e Quale Show

Leggi anche questi approfondimenti

Quinta bugia svelata! Dopo la strada "bianca" Morrocone ? (prima bugia), l'importo del finanziamento (seconda bugia), il periodo dei lavori ? (terza bugia) e il numero delle telecamere esistenti (quarta bugia), oggi il Sindaco annuncia che “manca - facebook.com Vai su Facebook

Le assegnazioni della quinta puntata di Tale e Quale Show - Chi vincerà la classifica della serata di venerdì 24 ottobre del talent show delle imitazioni condotto da Carlo Conti su Raiuno ... Lo riporta msn.com

Tale e Quale Show, le anticipazioni della quinta puntata: ospite Nicola Savino ed assegnazioni - Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi saranno raggiunti al tavolo della giuria da Nicola Savino. Come scrive msn.com

Tale e Quale Show: classifica e eliminati della puntata del 17 ottobre, sorpresa sul podio - Tale e Quale Show 2025 continua con successo: Peppe Quintale trionfa nella puntata del 17 ottobre, mentre Carmen Di Pietro e Gianni Ippoliti chiudono la classifica. Si legge su msn.com