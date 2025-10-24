Le app del fitness possono generare ansia

AGI - Diete monitorate al grammo, obiettivi giornalieri, notifiche incessanti e classifiche digitali: le app per il fitness e il conteggio delle calorie, nate per migliorare la salute e motivare gli utenti, rischiano di ottenere l'effetto opposto. Secondo un nuovo studio condotto dall'University College London (Ucl) e dalla Loughborough University, alcuni utenti sperimentano vergogna, frustrazione e perdita di motivazione, con un impatto negativo sul benessere psicologico. Pubblicata sul 'British Journal of Health Psychology', la ricerca ha analizzato quasi 59mila post pubblicati su Twitter (prima che la piattaforma diventasse X) relativi a cinque delle app più popolari, utilizzando modelli di intelligenza artificiale per isolare e classificare oltre 13mila messaggi a contenuto negativo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Le app del fitness possono generare ansia

Leggi anche questi approfondimenti

Ginnastica e fitness possono peggiorare la diastasi? Ciò che può peggiorare la diastasi non è lo sport in sé, bensì l’esecuzione scorretta degli esercizi. Alcuni esercizi, se eseguiti in modo non corretto, possono aumentare la pressione intra-addominale e dilat - facebook.com Vai su Facebook

#Dovbyk e #Ferguson possono essere un problema per la Roma, la risposta di Toni: "No ma devono..." - X Vai su X

App e dispositivi per il fitness possono aiutare i ragazzi a muoversi di più e a mangiare (un po’) meglio - La nuova ricerca ha rivelato che app, giochi e dispositivi indossabili possono effettivamente favorire abitudini più sane tra i bambini e gli adolescenti ... Si legge su fanpage.it