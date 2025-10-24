Le amiche di Pamela | Denunciare? Avevamo solo un pezzo del puzzle

Strozza. Nelle mani stringe un mazzo di fiori bianchi. “Perché lei amava questo colore”, spiega ai cronisti Elisa Bartolotti, con lo sguardo nascosto dietro un paio di grossi occhiali scuri. Pamela “era una ragazza piena di vita, solare, dolcissima. Ha lasciato un grande vuoto”. Queste le parole pronunciate sul sagrato della chiesa dall’amica nonché socia della 29enne uccisa dieci giorni fa dal compagno Gianluca Soncin a Milano. ”Vediamo quando parla cosa dice, quali altre bugie inventerà, visto che è sempre stato bugiardo”. Inevitabile chiederlo: qualcuno ha sbagliato? “Non so perché non è partita la denuncia d’ufficio quando Pamela è andata in ospedale a Seriate con il dito rotto – risponde l’amica ai margini del funerale -, ma a questo penserà la magistratura”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Le amiche di Pamela: “Denunciare? Avevamo solo un pezzo del puzzle”

