Le accuse di un collaboratore di giustizia nei confronti di Corona
Nel quadro dell’inchiesta “ Hydra ” della Direzione distrettuale antimafia di Milano, William Alfonso Cerbo, detto “Scarface”, collaboratore di giustizia e figura chiave del procedimento, ha raccontato di essere stato il «collettore economico a Milano del clan Mazzei di Catania». Nei verbali, Cerbo ha dichiarato che Gaetano Cantarella, conosciuto come Tano e descritto come «storico affiliato al clan Mazzei incaricato di gestire gli affari a Milano», avrebbe intrattenuto «rapporti con Fabrizio Corona, che in più occasioni si rivolgeva» a lui per risolvere problemi nel capoluogo lombardo. In una circostanza, ha aggiunto il pentito, «Fabrizio Corona gli chiese un recupero credito di 70 mila euro da fare a Palermo per una truffa patita da un amico» dell’ex fotografo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Usigrai: sindacato assolto dal giudice del lavoro dall’accusa di aver tenuto rapporti di lavoro in nero Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata oggi, 20 ottobre, ha respinto ogni domanda formulata da un ex collaboratore contro l’Usigrai. La persona in que - facebook.com Vai su Facebook
Le accuse di un collaboratore di giustizia nei confronti di Corona - Nel quadro dell’inchiesta “Hydra” il pentito William Alfonso Cerbo ha parlato di rapporti tra Fabrizio Corona e ambienti mafiosi. Si legge su lettera43.it
Processo Becciu, inammissibile il ricorso dell'accusa. Le difese: «Il cardinale non si è mai arricchito» - La novità al processo nei confronti del cardinale Angelo Becciu arriva in tarda mattinata. Si legge su roma.corriere.it
Mafia: arrestato presunto boss, è in lista latitanti pericolosi - Nell'aprile del 2024 aveva tentato di uccidere a Vittoria, nel Ragusano un ex collaboratore di giustizia del clan Carbonaro Dominante, Roberto Di Martino, ferendolo gravemente sparandogli mentre era a ... Da msn.com