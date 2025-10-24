Le 3 clausole il patto Como-Real i blitz di gennaio | tutti i segreti del contratto di Nico Paz
Il Madrid in estate potrà esercitare la recompra sull'argentino, ma se prima arrivasse un'offerta monstre si è riservato la facoltà di pareggiarla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Consiglio comunale ha approvato una mozione che impegna sindaco e giunta a introdurre clausole premiali negli appalti pubblici per le imprese che garantiscono migliori condizioni economiche ai lavoratori, con una retribuzione minima di almeno 9 euro l’ - facebook.com Vai su Facebook
Le 3 clausole, il patto Como-Real, i blitz di gennaio: tutti i segreti del contratto di Nico Paz - Il Madrid in estate potrà esercitare la recompra sull'argentino, ma se prima arrivasse un'offerta monstre si è riservato la facoltà di pareggiarla ... Scrive msn.com