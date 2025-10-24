Le 10 compagnie aeree che i passeggeri odiano maggiormente

I viaggi aerei sono spesso accompagnati da alte aspettative: servizi efficienti, tratte puntuali e un’esperienza complessiva piacevole. Tuttavia, non tutte le compagnie aeree riescono a soddisfare questi standard. Uno studio globale ha recentemente analizzato le performance di numerosi vettori, identificando le 10 compagnie aeree con il più alto tasso di insoddisfazione tra i passeggeri. L’ Indice di Insoddisfazione, sviluppato da Click Intelligence, ha preso in esame quattro parametri chiave: le valutazioni dell’esperienza dei passeggeri, i punteggi Skytrax, i volumi di ricerca relativi ai reclami e i dati sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Le 10 compagnie aeree che i passeggeri odiano maggiormente

Scopri altri approfondimenti

Animali in volo ? La Corte di giustizia (C-218/24) chiarisce: anche gli animali da compagnia rientrano nella nozione di “bagagli” secondo la Convenzione di Montreal. Le compagnie aeree devono rispondere della loro perdita o danneggiamento. Leggi la s - facebook.com Vai su Facebook

ANALISI / Nel 2024 le autorità locali cinesi hanno dato alle compagnie aeree nazionali almeno 2,5 miliardi di euro di incentivi. Quest'anno l'85% dei posti sui voli diretti Cina-Europa è offerto dai vettori della Repubblica popolare - via @Corriere - X Vai su X

Compagnie aeree, secondo i viaggiatori queste sono le peggiori: meglio prenotare altrove - Un recente sondaggio ha identificato quali siano le peggiori compagnie aeree per i passeggeri: scopri la lista completa e definitiva ... Da viagginews.com

Governo Trump a compagnie aeree: “Registrate passeggero come uomo o donna”. No ad altre identità - A gennaio, un Ordine Esecutivo del presidente ha imposto di “ripristinare la verità biologica nel governo federale”. Lo riporta repubblica.it

La classifica delle 10 migliori compagnie aeree per il 2025 - I World Airline Awards 2025, assegnati da Skytrax, hanno incoronato le migliori compagnie aeree a livello globale. Lo riporta lettera43.it