Lazio vs Juventus ottava giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Si affrontano due squadre alla disperata ricerca di punti per migliorare la propria classifica. Lazio vs Juventus si giocherà domenica 26 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. LAZIO VS JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancocelesti sono stati protagonisti di un avvio di stagione altalenante, dove hanno alternato buone prestazioni ad altre meno convincenti. Una vittoria contro i bianconeri può aiutare ad acquisire maggiore fiducia nei prossimi impegni, e soprattutto porterebbe la squadra di Sarri ad un solo punto dagli avversari, rilanciandosi in chiave europea. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
SERIE A ? IV Valerio Crezzini Lazio - Juventus Domenica 26/10/2025 ore 20:45 AE Andrea Colombo (Como) - AA1 Stefano Alassio (Imperia) - AA2 Alberto Tegoni (Milano) - VAR Francesco Meraviglia (Pistoia) - AVAR Fabio Maresca (Napoli) #aiasie - facebook.com Vai su Facebook
