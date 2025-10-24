Lazio-Juventus | le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 26 ottobre alle ore 20:45 la Lazio all’Olimpico sfiderà la Juventus per l’ottava giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti navigano a quota 8 punti in classifica e sono reduci dal pareggio per zero a zero di Bergamo contro l’Atalanta. Lazio-Juventus, le ultime dai. 🔗 Leggi su Romatoday.it

SERIE A ? IV Valerio Crezzini Lazio - Juventus Domenica 26/10/2025 ore 20:45 AE Andrea Colombo (Como) - AA1 Stefano Alassio (Imperia) - AA2 Alberto Tegoni (Milano) - VAR Francesco Meraviglia (Pistoia) - AVAR Fabio Maresca (Napoli)

Il big match Napoli-Inter affidato a Mariani. Colombo dirige Lazio-Juventus

Probabili formazioni Lazio-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Castellanos, Conceiçao, Vlahovic, David, Koopmeiners e Nuno Tavares - Lazio e Juventus si sfidano nel posticipo finale dell'ottava giornata di Serie A: per entrambe obiettivo rilancio.

Lazio - Juve, le probabili formazioni: out anche Nuno Tavares, le scelte di Sarri - Dopo il punto sudato contro l'Atalanta, la Lazio ospita la Juventus di Igor Tudor.

Serie A, Lazio-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla - Sarri cerca continuità, Tudor risposte: grande sfida.