Oltre all’attesissima sfida di sabato tra Napoli e Inter, l’8ª giornata del campionato di Serie A vedrà un altro scontro intrigante tra Lazio e Juventus. Entrambe le formazioni arrivano al match con la voglia e il bisogno di ottenere il massimo risultato, necessario a risollevare l’umore della piazza dopo un avvio stagionale in chiaroscuro. La partita andrà in scena domenica sera sul prato verde dell’Olimpico. I padroni di casa dovranno tuttavia fare i conti con un’incredibile sfilza di infortuni che costringerà ancora una volta Maurizio Sarri, ex della gara al pari del collega Tudor dal lato opposto, a rimescolare le pedine in campo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Lazio – Juventus, il top player va ko e salta la sfida: assenza pesante per il tecnico!