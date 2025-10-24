Lazio Juve Tudor ha già preso una decisione per quanto riguarda il modulo | le ultime partite hanno evidenziato questo I dettagli

Lazio Juve, archiviato l’azzardo di Como: il tecnico croato riparte dalle certezze del 3-5-23-4-2-1 viste a Madrid, confermando quel terzetto. L’esperimento è fallito, la strada maestra è un’altra. Dopo la disastrosa parentesi con la difesa a quattro vista a Como,  Igor Tudor  è pronto a fare marcia indietro. Come riportato da  Tuttosport, per la delicatissima trasferta di domenica sera contro la  Lazio, la  Juventus  tornerà al suo assetto tattico di riferimento, quello basato sulla difesa a tre che, pur con tutti i limiti del momento, ha offerto maggiori garanzie.  L’azzardo tentato contro i lariani finisce dunque in cantina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

