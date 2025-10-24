Lazio Juve Tudor ha già preso una decisione per quanto riguarda il modulo | le ultime partite hanno evidenziato questo I dettagli

Lazio Juve, archiviato l’azzardo di Como: il tecnico croato riparte dalle certezze del 3-5-23-4-2-1 viste a Madrid, confermando quel terzetto. L’esperimento è fallito, la strada maestra è un’altra. Dopo la disastrosa parentesi con la difesa a quattro vista a Como, Igor Tudor è pronto a fare marcia indietro. Come riportato da Tuttosport, per la delicatissima trasferta di domenica sera contro la Lazio, la Juventus tornerà al suo assetto tattico di riferimento, quello basato sulla difesa a tre che, pur con tutti i limiti del momento, ha offerto maggiori garanzie. L’azzardo tentato contro i lariani finisce dunque in cantina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lazio Juve, Tudor ha già preso una decisione per quanto riguarda il modulo: le ultime partite hanno evidenziato questo. I dettagli

Approfondisci con queste news

SERIE A ? IV Valerio Crezzini Lazio - Juventus Domenica 26/10/2025 ore 20:45 AE Andrea Colombo (Como) - AA1 Stefano Alassio (Imperia) - AA2 Alberto Tegoni (Milano) - VAR Francesco Meraviglia (Pistoia) - AVAR Fabio Maresca (Napoli) #aiasie - facebook.com Vai su Facebook

CdS - Napoli-#Inter e Lazio-Juve affidate a Mariani e Colombo: oggi la conferma - X Vai su X

Lazio - Juve, le probabili formazioni: out anche Nuno Tavares, le scelte di Sarri - Dopo il punto sudato contro l'Atalanta, la Lazio ospita la Juventus di Igor Tudor. Lo riporta lalaziosiamonoi.it

Attacco Juve, il reparto non trova pace: dopo Madrid Tudor è pronto a una nuova virata. Chi potrebbe giocare domenica con la Lazio - Attacco Juve, il tecnico bianconero pronto a una nuova virata in attacco: dopo la panchina di Como, il canadese si candida per l’Olimpico Un attacco che non trova pace, un tridente da 150 milioni di e ... Riporta juventusnews24.com

Cataldi Lazio, è sfida a Tudor dopo la breve parentesi in biancoceleste. Il centrocampista ha tanta voglia di rivalsa - Il giocatore sfida il tecnico croato da avversario La prossima sfida all’Olimpico contro la Juventus non sarà s ... Segnala lazionews24.com